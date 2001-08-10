Несовершеннолетний житель Приморье сорвался со скалы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спор друзей чуть не закончился трагедией в Фокино. Ребята соревновались в том, кто быстрее заберется на скалу, но в один момент 17-летний экстремал сорвался вниз и получил травмы различной степени тяжести, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал Svodka25.

С сотрясением мозга, переломом правого плеча со смещением, ушибом бедра и рваными ушибленными ранами правого уха приморца увезла бригада скорой помощи.

Как оказалось, ранее молодой человек уже попадал в подобную ситуацию и тогда сломал себе руку.

Ранее РИА VladNews писало про то, что в этом году в Приморье благоустроили более 300 дворов и общественных пространств.