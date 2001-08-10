Два сахалинца багром поймали горбушу и теперь пойдут под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием ОМВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Смирныховского района 21 года и 35 лет по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период времени примерно с 14 часов до 15 часов 10 минут 7 сентября указанные лица по предварительному сговору, находясь на участке реки Туровка, который расположен в 200 метрах ниже по течению реки от железнодорожного моста через реку Туровка, протекающей в Макаровском районе, используя незаконное орудие лова – железную петлю (багор), незаконно добыли рыбу горбуша семейства лососевых стоимостью 961 рубль за 1 экземпляр, а также заготовили 5 кг 060 грамм икры рыбы горбуша стоимостью 27 455 рублей за 1 кг.

Согласно таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, граждане своими действиями причинили крупный ущерб в размере около 142 тысяч рублей.