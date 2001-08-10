За шпионаж в пользу Украины задержан житель Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ФСБ задержали приморца, передававшего сведения ГРУ Украины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мужчину обвиняют в государственной измене.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", - сообщили в пресс-службе территориального управления ФСБ.

Неизвестно, получал ли житель Приморья вознаграждение за шпионаж. ФСБ установлено, что задержанный полностью осознавал возможность использования данных против безопасности Российской Федерации, в том числе при проведении акций прямого воздействия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчину взяли под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.