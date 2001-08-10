Без малого 900 кг красной икры изъяли камчатские полицейские на двух рыбзаводах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке полицейские изъяли на двух рыбзаводах почти 900 килограммов красной икры и 1,6 тонны рыбы. Против директоров предприятий возбуждены уголовные дела, передает ИА "Кам 24".

"В первом случае полицейские изъяли на рыбоперерабатывающем предприятии 775 килограммов икры рыб семейства лососевых стоимостью более трех миллионов рублей. На части контейнеров отсутствовала информация об изготовителе икры. Нанесенная на остальные контейнеры маркировка оказалась подложной, так как сведения о партии товара не были внесены в электронную информационную систему, обеспечивающую ведение ветеринарного контроля и отслеживание пищевых продуктов", – сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, аналогичное нарушение выявлено полицейскими на предприятии в Усть-Камчатском районе. Там в контейнерах без необходимой маркировки хранилось 1 660 килограммов рыбы и 120 килограммов соленой лососевой икры общей стоимостью 585 тысяч рублей. По данным МВД, также установлены факты подмены информации о видовом составе продукции.

"В отношении генеральных директоров обоих заводов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", – сказала представитель МВД.