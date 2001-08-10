Житель Амурской области облил бензином и поджег свою бывшую сожительницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области за покушение на убийство с особой жестокостью будут судить жителя села Березовка. 32-летний мужчина облил бензином и поджег свою бывшую сожительницу, пишет ИА "Порт Амур".

Жуткое преступление произошло в селе 23 мая. По информации следственного управления СК РФ по Амурской области, согласно материалам дела, мужчина вместе с бывшей сожительницей и их общим знакомым распивал спиртные напитки во дворе дома по улице Строительной. Пьяный знакомый стал оказывать знаки внимания женщине, что вызвало ревность ее бывшего сожителя и последующую ссору.

"В ходе конфликта подследственный взял ведро с бензином, вылил его на спину женщины, поджег и покинул место преступления. Потерпевшей удалось самостоятельно потушить огонь. С ожогами до 35% поверхности тела она обратилась в местную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.

Ранее мужчина уже был судим за угрозы убийством, кражу и грабеж. На время предварительного следствия он был заключен по стражу.

Материалы этого дела следователи готовят к передаче в суд.