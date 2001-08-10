666 хвостов горбуши могут лишить сахалинца автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Анивского района за лето 2022 года выловил на реке Лютога Сахалинской области 666 экземпляров красной рыбы (горбуши), о чём стало известно правоохранительным органам. В результате судебных разбирательств мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, а в отделении судебных приставов по Анивскому району было возбуждено соответствующее исполнительное производство о взыскании ущерба в размере 893 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Будучи уведомленным о необходимости исполнения приговора, должник не произвёл оплату долга в срок, установленный для добровольного исполнения требования исполнительного документа.

В рамках проверки имущественного положения сахалинца судебный пристав-исполнитель, благодаря официальным запросам в регистрирующие органы, установил расчетные счета и место работы сахалинца, в связи с чем вынес соответствующие постановления об обращении взыскания на денежные средства в кредитных организациях и заработную плату.

Кроме того, в собственности мужчины установлен автомобиль марки "Toyota Crown", который в дальнейшем был подвергнут описи и аресту. Транспортное средство оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования. Также анивчанин предупрежден судебным приставом об уголовной ответственности в случае утраты, порчи или передачи арестованного имущества третьим лицам.

На текущий момент погашено 93 тыс. рублей задолженности. В случае, если должник не предпримет дополнительных мер к погашению остатка ущерба, он рискует "внести" в счёт оплаты долга реализованный принудительно автомобиль.