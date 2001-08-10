Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
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16:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

666 хвостов горбуши могут лишить сахалинца автомобиля

666 хвостов горбуши могут лишить сахалинца автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Анивского района за лето 2022 года выловил на реке Лютога Сахалинской области 666 экземпляров красной рыбы (горбуши), о чём стало известно правоохранительным органам. В результате судебных разбирательств мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, а в отделении судебных приставов по Анивскому району было возбуждено соответствующее исполнительное производство о взыскании ущерба в размере 893 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Будучи уведомленным о необходимости исполнения приговора, должник не произвёл оплату долга в срок, установленный для добровольного исполнения требования исполнительного документа.

В рамках проверки имущественного положения сахалинца судебный пристав-исполнитель, благодаря официальным запросам в регистрирующие органы, установил расчетные счета и место работы сахалинца, в связи с чем вынес соответствующие постановления об обращении взыскания на денежные средства в кредитных организациях и заработную плату.

Кроме того, в собственности мужчины установлен автомобиль марки "Toyota Crown", который в дальнейшем был подвергнут описи и аресту. Транспортное средство оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования. Также анивчанин предупрежден судебным приставом об уголовной ответственности в случае утраты, порчи или передачи арестованного имущества третьим лицам.

На текущий момент погашено 93 тыс. рублей задолженности. В случае, если должник не предпримет дополнительных мер к погашению остатка ущерба, он рискует "внести" в счёт оплаты долга реализованный принудительно автомобиль.

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