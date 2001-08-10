Тайники с товарами на 250 тысяч рублей обнаружили сахалинские таможенники на судах, прибывших из Японии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несколько тайников с товарами обнаружили таможенники на двух судах, прибывших в порт Корсаков из Японии. Члены экипажа пытались скрыть от таможенного контроля алкогольную продукцию, сигареты, лекарственные препараты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Тайники обнаружили сотрудники таможни и пограничной службы при осмотре судов, прибывших в порт в один день. На одном из судов в трех тайниках находились 45 блоков сигарет, 14 литров алкогольной продукции и 124 упаковки с лекарственными препаратами и витаминами. На втором судне обнаружены коробки с витаминами и БАДами (21 упаковка с препаратами).

Товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств. Ориентировочная стоимость товаров - около 250 тысяч рублей. Сахалинская таможня в отношении трех членов экипажей, незаконно перемещавших продукцию, возбудила дела об административных правонарушениях по фактам сокрытия товаров от таможенного контроля (ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ). Морякам грозит конфискация и штрафные санкции.