Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
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09:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке ограбили поэта Мрачного

Во Владивостоке ограбили поэта Мрачного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неизвестные проникли в жилище к владивостокскому поэту с творческим псевдонимом Василий Мрачный и похитили его антиквариат. По факту произошедшего заявление подано в полицию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал правозащитника Максима Чихунова.

Как выяснилось со слов потерпевшего, неизвестный с ножом сказал, что приехал с зоны СВО на побывку, а затем поставил на колени владивостокского поэта, а также его друга с девушкой. С приставленным к шее ножом владелец квартиры наблюдал за тем, как преступница собирает ценные ему вещи из антиквариата. Затем пара благополучно удалилась.

Мужчина обратился в полицию.

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