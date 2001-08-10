Житель Благовещенска 12 лет получал две пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который 12 лет получал две пенсии. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу суда.

Благовещенцу пришлось ответить за мошенничество, а именно в его случае речь шла о части 4 статьи 159.2 УК РФ.

В июне 2010 года мужчина, чтобы в дальнейшем получать пенсию по выслуге лет, умолчал о получении страховой пенсии по старости в ПФ РФ и умышленно не предоставил соответствующие сведения в военный комиссариат, где ему была назначена ежемесячная пенсия по выслуге лет.

Таким образом, амурчанин с июня 2010 года по июнь 2022 года получил на свой счет свыше 3,29 миллиона рублей пенсии за выслугу лет, тем самым похитив их, отмечают в пресс-службе суда.

В итоге мужчину наказали 3 годами лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. "Сыграли роль" некоторые смягчающие обстоятельства, среди которых, например, преклонный возраст амурчанина.

Имел место и гражданский иск. Пресс-служба указывает, что производство по этому иску было прекращено в связи с его отзывом заявителем.