Житель Благовещенска 12 лет получал две пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который 12 лет получал две пенсии. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу суда.
Благовещенцу пришлось ответить за мошенничество, а именно в его случае речь шла о части 4 статьи 159.2 УК РФ.
В июне 2010 года мужчина, чтобы в дальнейшем получать пенсию по выслуге лет, умолчал о получении страховой пенсии по старости в ПФ РФ и умышленно не предоставил соответствующие сведения в военный комиссариат, где ему была назначена ежемесячная пенсия по выслуге лет.
Таким образом, амурчанин с июня 2010 года по июнь 2022 года получил на свой счет свыше 3,29 миллиона рублей пенсии за выслугу лет, тем самым похитив их, отмечают в пресс-службе суда.
В итоге мужчину наказали 3 годами лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. "Сыграли роль" некоторые смягчающие обстоятельства, среди которых, например, преклонный возраст амурчанина.
Имел место и гражданский иск. Пресс-служба указывает, что производство по этому иску было прекращено в связи с его отзывом заявителем.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:12 3 Октября За последние 5 лет в Южно-Сахалинске свои жилищные условия улучшили 3886 семей
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
- 15:42 11 Сентября Покупка смартфона Xiaomi на OZON
Выбор редакции
- 13:14 Вчера В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
- 10:26 Вчера На Сахалине будут судить владельца рыбного цеха за оборот немаркированной продукции
- 09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
- 09:33 5 Октября Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?