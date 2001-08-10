Сахалинец, испугавшись обвинения в государственной измене, перевел мошенникам 1,5 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 62-летнего гражданина о том, что 05.10.2023 ему поступил звонок от неизвестного, который представился старшим следователем органа госбезопасности. Последний сообщил, что заявитель подозревается в государственной измене, так как с его счета были переведены денежные средства за границу в размере 600 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Чтобы заявителя не обвинили по статье УК РФ в государственной измене, ему необходимо содействовать спецслужбе. Заявитель 05.10.2023 по указанию звонившего перевел на счет 490 000 рублей, далее перевел 145 000 рублей и 148 000 рублей. 06.10.2023 потерпевший осуществил еще несколько переводов. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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