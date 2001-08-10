Сахалинец украл телефон у новой знакомой и сдал его в ломбард, чтобы купить выпивку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 сентября 2023 года в УМВД России по г. Южно-Сахалинску обратилась местная жительница 1988 года рождения, которая сообщила, что днём 13 августа неизвестными похищен сотовый телефон, стоимостью 5900 рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже жителя села Дальнее 1990 года рождения. Как выяснилось, фигурант познакомился в сквере с женщиной. Вместе они общались на лавочке, выпивали спиртные напитки. На своем телефоне потерпевшая включила музыку и положила гаджет неподалеку. В какой-то момент она перестала обращать на свой телефон внимания и забыла про него. Воспользовавшись моментом, когда новоиспеченная знакомая отвлечётся, он незаметно взял её сотовый и направился в ближайший ломбард, который был расположен в 15 метрах от места их отдыха. Сдав сотовый за 1,5 тысячи рублей, он направился в магазин, где приобрел ещё спиртного и вернулся к женщине. Вместе они распили алкоголь, и гражданка принялась искать свой телефон. На место они вызвали сотрудников полиции, которые нашли телефон в ближайшем ломбарде. Мобильный изъят.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Материал подготовлен на основе предварительных данных.
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