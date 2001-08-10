На Сахалине будут судить владельца рыбного цеха за оборот немаркированной продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями СЧ СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего директора рыбного цеха в незаконном обороте биоресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что руководитель организации приобрёл рыбу-сырец лососёвых пород без сопроводительных документов, подтверждающих легальность её добычи. Затем он переработал сырьё, используя специальное оборудование, и хранил с целью дальнейшей реализации без обязательной маркировки.

В результате обысковых мероприятий сотрудники УЭБиПК регионального УМВД изъяли из помещений производственной базы, арендованной обвиняемым, около 6 тонн потрошёной кеты, 326 кг красной икры и 44 кг рыбных субпродуктов. Общая стоимость немаркированных биоресурсов составила свыше 4,2 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, будет рассмотрено в суде.