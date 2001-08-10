Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
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10:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить владельца рыбного цеха за оборот немаркированной продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями СЧ СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего директора рыбного цеха в незаконном обороте биоресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что руководитель организации приобрёл рыбу-сырец лососёвых пород без сопроводительных документов, подтверждающих легальность её добычи. Затем он переработал сырьё, используя специальное оборудование, и хранил с целью дальнейшей реализации без обязательной маркировки.

В результате обысковых мероприятий сотрудники УЭБиПК регионального УМВД изъяли из помещений производственной базы, арендованной обвиняемым, около 6 тонн потрошёной кеты, 326 кг красной икры и 44 кг рыбных субпродуктов. Общая стоимость немаркированных биоресурсов составила свыше 4,2 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, будет рассмотрено в суде.

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