В Приморье задушили и подожгли молодую женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сгоревшей машине на берегу реки Арсеньевки в Анучинском районе Приморья нашли останки 32-летней женщины. В убийстве признался ее знакомый, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Подозреваемого проверили с помощью полиграфа. Мужчина рассказал, что между ним и погибшей произошел конфликт, в ходе которого он задушил женщину, а после, чтобы скрыть улики, поджег автомобиль вместе с телом.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».