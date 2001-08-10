Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
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09:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье задушили и подожгли молодую женщину

В Приморье задушили и подожгли молодую женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сгоревшей машине на берегу реки Арсеньевки в Анучинском районе Приморья нашли останки 32-летней женщины. В убийстве признался ее знакомый, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Подозреваемого проверили с помощью полиграфа. Мужчина рассказал, что между ним и погибшей произошел конфликт, в ходе которого он задушил женщину, а после, чтобы скрыть улики, поджег автомобиль вместе с телом.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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