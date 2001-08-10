Сахалинец пообещал пенсионерам, попавшим в больницу, присмотреть за их квартирой и обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в УМВД по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратилась 55-летняя женщина. У потерпевшей при неизвестных обстоятельствах со счета были похищены пенсионные накопления - не менее 36 тысяч рублей. Кроме того, она не могла найти свой сотовый телефон, стоимость которого составляет около 9 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и личность гражданина, причастного к содеянному. Им оказался 37-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый.

Выяснилось, что ранее сожитель потерпевшей познакомился с фигурантом и между ними завязались приятельские отношения. Когда гражданские супруги одновременно легли в больницу, они попросили мужчину пожить в их квартире, чтобы присмотреть за ней. В один из дней он обнаружил на подоконнике сотовый телефон, который принадлежал потерпевшей и решил забрать его себе, чтобы впоследствии продать. На гаджете отсутствовали пароли, поэтому подозреваемому не составило труда перевести имеющиеся у потерпевшей на средства на счет третьих лиц.

Телефон он сдал в ломбард за бесценок, а деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета и п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.