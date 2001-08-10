Двое пенсионеров Сахалинской области стали жертвами мошенничества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по г. Южно-Сахалинску поступило заявление от пенсионера о том, что 3 октября ему позвонила неизвестная женщина и представилась дознавателем полиции. После чего женщина сообщила о мошеннических действиях в отношении заявителя. Мужчина, следуя указаниям звонившей, оформил кредит на сумму 450000 рублей и перевел их на продиктованные номера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 61-летней пенсионерки о том, что 28 сентября с неизвестного номера позвонила женщина, заявительница подумала, что это её одноклассница, в связи с тем, что ранее в этот же день она переписывалась с одноклассницей в социальной сети, где они договорились созвониться. В ходе телефонного разговора неизвестная женщина сообщила, что у нее истекает срок действия сим-карты, и она не может зайти на свой профиль в "Госуслуги". В связи с чем неизвестная женщина попросила разрешения у заявительницы указать её номер телефона, куда ей будут приходить коды подтверждения, которые заявительнице необходимо продиктовать, с чем заявительница согласилась.
Позже заявительница попыталась зайти на портал, но её личный кабинет был заблокирован, а для разблокировки необходимо обратится по определённому номеру. При звонке по указанному номеру телефона, заявительницу соединили с представителем банка, а на телефон стали поступать сообщения об одобрении кредита в сумме 384000 рублей. Далее женщина перевела денежные средства на указанный счет. Возбуждены уголовные дела.
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