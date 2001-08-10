Сахалинка "отдала" личный кабинет на Госуслугах мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летней гражданки о том, что 4 октября в вечернее время суток ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником "Госуслуг" и спросил, добавляла ли она в свой личный кабинет дополнительный номер телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Гражданка сообщила звонившему, что подобных действий не осуществляла. Далее мужчина пояснил, что для того, чтобы убрать сторонний номер из личного кабинета "Госуслуг" она должна будет произвести несколько манипуляций.
Он сказал, что сейчас вышлет ей код, который заявительница должна будет сообщить ему, что потерпевшая и сделала. В дальнейшем ей стали поступать звонки с различных абонентских номеров, на которые она не ответила, и после этого не имела возможности зайти в свой личный кабинет "Госуслуг".
Таким образом, неизвестное лицо получило доступ к компьютерной информации, хранящейся в личном кабинете "Госуслуг". Возбуждено уголовное дело.
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