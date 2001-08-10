Сахалинец, обидевшись на бывшего работодателя, угнал его машину с прицепом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу закончилось расследование уголовного дела по факту угона и кражи, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Установлено, что 27 мая 2023 года 18-летний фигурант проходил мимо дома своего знакомого, на которого затаил обиду из-за того, что в прошлом работал у него в должности разнорабочего, и тот с ним не рассчитался. Так как ранее фигурант неоднократно бывал на территории дома, то знал, что там находится автомобиль.
Он решил угнать данное транспортное средство, при этом автомобильный прицеп стоимостью 52 000 рублей не отцепил, так как надумал впоследствии продать его. В прицепе находились иностранные фасадные панели в количестве 22 штук стоимостью 4 400 рублей за штуку. Всего на сумму 96800 рублей. Подойдя к автомобилю, фигурант открыл незапертую дверь со стороны водителя, сел в салон и запустил двигатель ключом, который находился в замке зажигания.
Затем молодой человек вышел из автомобиля, открыл ворота, которые были заперты на засов, после чего вернулся в автомобиль. В дальнейшем, заехав в неосвещенное место, отцепил прицеп, за которым решил вернуться после того, как возвратит угнанный автомобиль. Он планировал сфотографировать его и разместить объявление о его продажи в сети Интернет.
28 мая около 4 часов он вернул автомобиль к дому владельца и после этого проследовал к прицепу, но на оставленном месте его не обнаружил.
Так, своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), а также преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная, с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело рассмотрит суд.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:04 Сегодня Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
08:53 Сегодня Cахалинским школьникам рассказали о работе в уголовном розыске
11:28 Сегодня Южносахалинцы могут сегодня, 5 октября, приобрести свежую камбалу
11:11 Сегодня В ночь на 6 октября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
- 15:07 28 Сентября В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
15:26 29 Сентября Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
14:15 6 Сентября Почти 1000 кандидатов в депутаты поборются за доверие сахалинцев и курильчан на сентябрьских выборах
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
- 15:38 Вчера Более трех тысяч многодетных семей в Сахалинской области получили выплату на улучшение жилищных условий
- 10:35 3 Октября На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов
- 14:52 2 Октября Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?