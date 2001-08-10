Сахалинец, обидевшись на бывшего работодателя, угнал его машину с прицепом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу закончилось расследование уголовного дела по факту угона и кражи, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Установлено, что 27 мая 2023 года 18-летний фигурант проходил мимо дома своего знакомого, на которого затаил обиду из-за того, что в прошлом работал у него в должности разнорабочего, и тот с ним не рассчитался. Так как ранее фигурант неоднократно бывал на территории дома, то знал, что там находится автомобиль.

Он решил угнать данное транспортное средство, при этом автомобильный прицеп стоимостью 52 000 рублей не отцепил, так как надумал впоследствии продать его. В прицепе находились иностранные фасадные панели в количестве 22 штук стоимостью 4 400 рублей за штуку. Всего на сумму 96800 рублей. Подойдя к автомобилю, фигурант открыл незапертую дверь со стороны водителя, сел в салон и запустил двигатель ключом, который находился в замке зажигания.

Затем молодой человек вышел из автомобиля, открыл ворота, которые были заперты на засов, после чего вернулся в автомобиль. В дальнейшем, заехав в неосвещенное место, отцепил прицеп, за которым решил вернуться после того, как возвратит угнанный автомобиль. Он планировал сфотографировать его и разместить объявление о его продажи в сети Интернет.

28 мая около 4 часов он вернул автомобиль к дому владельца и после этого проследовал к прицепу, но на оставленном месте его не обнаружил.

Так, своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), а также преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная, с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмотрит суд.