Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2023
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09:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Макаровские пожарные ликвидировали возгорание на рыбацком стане

Макаровские пожарные ликвидировали возгорание на рыбацком стане

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 октября в 14.41 в диспетчерскую Макаровского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на 227 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».

Пожарные прибыли на место в 14.55. К этому моменту наблюдался дым из-под кровли бытового помещения на рыбацком стане. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Пожар локализовали в 15.02, а в 16.15 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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