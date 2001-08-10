Их квартиры сахалинцев украли сейф с украшениями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 сентября в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 52-летней жительницы районного центра о хищении из квартиры сейфа с ключами от квартир, документами и золотыми изделиями. Сумма ущерба составила не менее 500 000 рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД совместно с оперативниками холмского района в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых.
Как выяснилось, злоумышленники в отсутствие хозяев проникли в квартиру путём подбора ключа, откуда похитили сейф, погрузили его в автомобиль и вывезли в лесополосу. Внутри ящика находились ключи от квартир, документы, золотые украшения (серьги с кольцом, два браслета, 2 цепочки, обручальное мужское кольцо). Добычей криминального дуэта стали ювелирные изделия.
Один из задержанных: 44-летний южносахалинец с опытом квартирных краж. В настоящее время в суде на рассмотрении находится 5 эпизодов с его участием в противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Второй ранее неоднократно судимый 29-летний подозреваемый, проживающий в Холмске, заключён по стражу.
Похищенное имущество частично изъято.
Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище; в крупном размере, продолжается.
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