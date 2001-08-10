Сахалинец украл забытый планшет, пытался его разблокировать и продать, но не успел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летнего местного жителя о том, что при неизвестных обстоятельствах у него был похищен планшет стоимостью 25 тысяч рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний, ранее судимый житель Южно-Сахалинска.

Как выяснилось, потерпевший зашел в торгово-деловой центр, чтобы воспользоваться банкоматом. Он положил свой гаджет на банкомат и впоследствии забыл его. Следом за ним к банкомату подошел подозреваемый и похитил чужой планшет.

Злоумышленник пытался разблокировать устройство, чтобы сбросить с него настройки и даже обращался за помощью к узкопрофильным специалистам. Он намеревался продать устройство, но не успел – его задержали полицейские и изъяли похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.