Сахалинка,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 45-летней гражданки. Женщина написала сообщение в мессенджере, в одной из групп, что ищет работу. Ответил парень и сообщил, что можно обратиться в одну компанию, но она находится в Петропавловске-Камчатском и дал электронную почту работника кадров, которая подберет работу за оплату, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

26 сентября заявительница написала на электронную почту, где в ответ попросили прислать анкету и копии документов, а также сообщили, что устроить на работу ее и ее мужа будет стоить 40 000 за двоих. 20 000 рублей было необходимо заплатить сразу, а остальную сумму по приезду на Камчатку. Гражданка перевела 20 000 рублей на указанный номер карты, которую прислали по почте, а еще несколько переводов на указанные счета. Общая сумма ущерба составила около 147 тысяч рублей.

По вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Материал подготовлен на основе предварительных данных