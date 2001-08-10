Сахалинский дачный вор попал в федеральный розыск и спрятался в лесу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержали 29-летнего жителя Долинского района, подозреваемого в серии краж с дачных домов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Причастный к целому ряду хищений имущества скрывался от правоохранительных органов, какое-то время проживая в лесном массиве. Кроме того, стало известно, что он находился в федеральном розыске.

Очередной эпизод его противоправной деятельности произошёл 10 сентября, когда сахалинец в ночное время, находясь на территории дома заявителя, проник в открытый сарай, откуда похитил различные фирменные стройматериалы: болгарку, перфоратор, шуруповёрт, дрель, бензопилу и циркулярную и аккумуляторную пилу, электрический лобзик и компрессор. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей. Украденное гражданин сложил в рюкзак и скрылся с места происшествия.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники вышли на след фигуранта. Часть похищенного имущества, которое злоумышленник успел сбыть, изъята.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба, продолжается. Гражданин заключен под стражу.