Китаянка пыталась вывезти из России золото, вшитое в трусы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вшитые в трусы слитки золота и серебра нашли таможенники на женщине, которая выезжала из Благовещенска в соседний Китай. Об этом пишет ИА «Порт Амур», ссылаясь на «Shot» - по информации телеграм-канала, женщина является гражданкой КНР.
Драгоценную находку обнаружили сотрудники Благовещенской таможни при досмотре 49-летней уроженки КНР. Таможенники нащупали у женщины в нижней части тела две странные «выпуклости», которые оказались двумя драгоценными слитками. Они были вшиты в трусы.
Слитки отправили на экспертизу, которая установила, что в них содержатся драгоценные металлы - золото и серебро - общей массой почти 439 граммов. Стоимость оценили в 2,2 миллиона рублей.
«Shot» пишет, что иностранка в итоге стала фигуранткой уголовного дела по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов».
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