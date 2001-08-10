Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2023
Сейчас 05:32
99,27|104,06|66,91
Начальником Сахалинской таможни назначен Игорь Кокорин
10:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов

На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, задействованной в незаконном промысле водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

В результате комплексного применения сил и средств Пограничным управлением Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Сахалинской области задержаны с поличным четверо жителей Корсаковского района, которые осуществили добычу водолазным способом более 5000 экземпляров трепанга дальневосточного. Документов, подтверждающих законность добычи ВБР, представлено не было.

На месте задержания также обнаружено и изъято водолазное оборудование, лодка резиновая с руль-мотором и автомобиль, использовавшийся для перевозки ВБР.

Все жизнеспособные гидробионты выпущены в естественную среду обитания. Сумма предотвращённого ущерба составила свыше 6,9 миллионов рублей.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?