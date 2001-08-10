На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, задействованной в незаконном промысле водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

В результате комплексного применения сил и средств Пограничным управлением Федеральной службы безопасности

Российской Федерации по Сахалинской области задержаны с поличным четверо жителей Корсаковского района, которые осуществили добычу водолазным способом более 5000 экземпляров трепанга дальневосточного. Документов, подтверждающих законность добычи ВБР, представлено не было.

На месте задержания также обнаружено и изъято водолазное оборудование, лодка резиновая с руль-мотором и автомобиль, использовавшийся для перевозки ВБР.

Все жизнеспособные гидробионты выпущены в естественную среду обитания. Сумма предотвращённого ущерба составила свыше 6,9 миллионов рублей.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".