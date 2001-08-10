Сахалинка поверила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило два заявления по факту мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

26 сентября 32-летней гражданки поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился брокером и предложил заработать. Заинтересовавшись предложением, заявительница скачала приложение, в котором в дальнейшем отражалась сумма заработанных денежных средств. Заявительница переводила деньги на номера, которые ей указывали. Вывести денежные с брокерского счета потерпевшей не удалось. Таким образом, неустановленное лицо, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 722 000 рублей.

63-летний гражданин в сети Интернет на сайте нашел объявление о продаже лодочного мотора. Он связался с продавцом по телефону, указанному в объявлении. Последний пояснил, что денежные средства за мотор и доставку необходимо перевести на счет одной логистической компании. Потерпевший перевел деньги, но товар не получил, связавшись с компанией, ему сообщили, что груз оформлен не был. Таким образом, у пенсионера украли 148 600 рублей

Возбуждены уголовные дела.