Более семи килограммов женьшеня пытались вывезти из Приморья контрабандисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более семи килограммов корней женьшеня попытались вывести из Приморья в Китайскую Народную Республику, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-группу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Во время досмотра грузовой машины, следовавшей на выезд из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, в спальном отсеке обнаружено 12 свертков с краснокнижными дикоросами, - рассказали в ведомстве. - В общей сложности сотрудники Пограничного управления насчитали 1709 корней общим весом 7 кг 320 гр.».

Специалисты АНО «Центр Амурский тигр» подтвердили, что данное растение действительно является женьшенем, рыночная стоимость которого оценивается в два миллиона рублей. Это реликтовое растение, как известно, очень ценится в традиционной восточной медицине, поэтому спрос на него в сопредельном государстве остается высоким.

По результатам проведенных мероприятий Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 30

ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК Российской Федерации.