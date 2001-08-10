Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2023
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09:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более семи килограммов женьшеня пытались вывезти из Приморья контрабандисты

Более семи килограммов женьшеня пытались вывезти из Приморья контрабандисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более семи килограммов корней женьшеня попытались вывести из Приморья в Китайскую Народную Республику, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-группу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Во время досмотра грузовой машины, следовавшей на выезд из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, в спальном отсеке обнаружено 12 свертков с краснокнижными дикоросами, - рассказали в ведомстве. - В общей сложности сотрудники Пограничного управления насчитали 1709 корней общим весом 7 кг 320 гр.».

Специалисты АНО «Центр Амурский тигр» подтвердили, что данное растение действительно является женьшенем, рыночная стоимость которого оценивается в два миллиона рублей. Это реликтовое растение, как известно, очень ценится в традиционной восточной медицине, поэтому спрос на него в сопредельном государстве остается высоким.

По результатам проведенных мероприятий Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 30

ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК Российской Федерации.

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