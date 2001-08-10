Сахалинец разбил лобовое стекло на автомобиле бывшей сожительницы, считая, что машина должна принадлежать ему

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Органом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина, в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведённой проверки установлено, что 17 сентября в ночное время указанный молодой человек, находясь во дворе, умышленно, повредил лобовое стекло на автомобиле. Своими действиями он причинил собственнице транспортного средства значительный материальный ущерб на сумму 24 000 рублей.

Как выяснилось, гражданин ранее сожительствовал с владелицей иномарки. По его мнению, автомобиль принадлежит ему, в то время как по документам зарегистрирован на её имя. На почве личных неприязненных отношений сахалинец разбил лобовое стекло.