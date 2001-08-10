Амурские судебные приставы случайно нашли наркотики у должника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы Бурейского района Амурской области во время проведения рейда обнаружили у должника партию растительных наркотиков. Житель поселка Талакан был привлечен к административной ответственности по двум исполнительным производствам. Ему назначили наказание в виде обязательных работ продолжительностью 60 часов, но он их игнорировал. Но и долги не погасил, пишет ИА "Порт Амур".

Сотрудники УФССП по Амурской области выехали по адресу проживания должника, чтобы вручить требование о явке в отделение. Дверь открыла сожительница неплательщика и сказала, что ее возлюбленный уехал. Внимание специалистов привлекала мужская обувь на пороге квартиры, поэтому приставы вошли в квартиру.

На полу в помещении они увидели сухие растения, по внешним признакам схожие с наркотическими. Тогда представители ведомства вызвали полицию. В этот момент домой вернулся должник, которого задержали до приезда правоохранителей.

Сотрудники МВД составили протокол, изъяли вещественное доказательство и сопроводили амурчанина в отделение полиции, сообщили в пресс-службе управления.