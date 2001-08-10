Иностранец похищал батареи и катализаторы из машин жителей Владивостока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Владивостока все чаще стали замечать пропажу катализаторов и высоковольтных батарей из своего авто. Как оказалось, неизвестный орудовал по ночам на придомовых территориях города и разбивал задние стекла автомобилей, крадя необходимое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого, которым оказался 23-летний уроженец одной из республик Средней Азии.

Как выяснилось в результате разбирательства, фигурант уже ранее попадался в поле зрения правоохранительных органов на территории Хабаровского края. Уже в отделе полиции он признался в еще семи совершенных преступлениях в 2022 году. Также он рассказал, что когда-то работал в автосервисе, поэтому извлечь катализатор и батарею из автомобиля может за несколько минут. А для того чтобы минимизировать риск быть пойманным, он выбирал транспортные средства на которых отсутствовала сигнализация.

В настоящее время устанавливается общий ущерб, причиненный потерпевшим. Возбуждены уголовные дела. Преступник заключен под стражу.