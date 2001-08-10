Сахалинец накопил алиментов на миллион рублей и получил полгода обязательных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителю Александровск-Сахалинского района предстоит отбыть полгода исправительных работ за уклонение от обязанности по содержанию своего ребёнка, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении УФССП.
В отделении судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание его несовершеннолетнего ребёнка. Должник, достоверно зная о необходимости исполнения судебного решения, намеренно уклонялся от выплаты алиментов и общения с сотрудниками органа принудительного исполнения.
Проверка имущественного положения не установила наличие официального дохода, имущества или денежных средств, на которые можно обратить взыскание или применить какие-либо ограничительные меры.
В результате, размер задолженности сахалинца перед ребёнком составил более 1 млн рублей.
В связи с этим, в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 157 УК РФ. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с 10% удержанием из заработка в федеральный бюджет.
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