Сахалинец накопил алиментов на миллион рублей и получил полгода обязательных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителю Александровск-Сахалинского района предстоит отбыть полгода исправительных работ за уклонение от обязанности по содержанию своего ребёнка, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении УФССП.

В отделении судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание его несовершеннолетнего ребёнка. Должник, достоверно зная о необходимости исполнения судебного решения, намеренно уклонялся от выплаты алиментов и общения с сотрудниками органа принудительного исполнения.

Проверка имущественного положения не установила наличие официального дохода, имущества или денежных средств, на которые можно обратить взыскание или применить какие-либо ограничительные меры.

В результате, размер задолженности сахалинца перед ребёнком составил более 1 млн рублей.

В связи с этим, в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 157 УК РФ. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с 10% удержанием из заработка в федеральный бюджет.