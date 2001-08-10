Сахалинец купил на рынке красную икру и получил уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу возле одного дома на улице Восточной районного центра был остановлен автомобиль. В ходе проверки документов была установлена личность водителя. Им оказался 40-летний мужчина, который, как оказалось во время досмотра иномарки, перевозил в салоне икру лососёвых пород без соответствующих документов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В дальнейшем выяснилось, что указанный гражданин, находясь на местном рынке, приобрёл у незнакомой ему гражданки икру рыбы лососёвых пород вида Кета общей массой 2,526 килограмм, заведомо зная, что данная рыба лососёвых пород была добыта преступным путём.

Таким образом, в действиях гражданина содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). В отношении мужчины органом дознания возбуждено уголовное дело.