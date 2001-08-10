На Сахалине иностранец обнаружил пропажу банковской карты только когда ему начали приходить смс о покупках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 сентября в отдел МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже денежных средств с банковского счёта обратился 34-летний гражданин иностранного государства. Он сообщил, что в подъезде дома, где проживает, потерял банковскую карту, после чего на телефон стали приходить сообщения с номера 900 о покупках в различных магазинах города. Тогда потерпевший сразу же заблокировал карту, но к этому моменту счёт опустел почти на 3 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства и личность гражданина, причастного к данному деянию.
Как оказалось, карта попала в руки к 25-летнему неоднократно судимому соседу заявителя. Тот сразу же отправился тратить чужие средства путем осуществления покупок, пока карту не заблокировали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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