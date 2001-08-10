Сахалинец очень нуждался в деньгах, а поэтому заложил золотые украшения своей сожительницы на полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 56-летнего жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант знаком с потерпевшей очень долгое время. С 2001 года они жили вместе три года, а потом расстались, но отношения поддерживали, так как у них была общая дочь. С августа 2022 года отношения возобновились, и пара стала сожительствовать снова.

Спустя время женщина улетела в Москву в поисках работы, а он остался в ее квартире. В ноябре 2022 года мужчина сильно нуждался в денежных средствах, так как нигде не работал и не имел источника дохода. Обвиняемый знал, что в шкатулке хранятся её золотые украшения и решил заложить часть изделий, чтобы выручить какую-то сумму денег. С этой целью он обращался к своим знакомым, так как своего паспорта не имел.

Так, в период с 20 октября по 11 ноября 2022 года он сдал чужое имущество в один и тот же ломбард на общую сумму 518 400 рублей, причинив потерпевшей крупный материальный ущерб. Часть вырученных денежных средств отправлял сожительнице, а другую – дочери, остальные деньги тратил на свои нужды. К слову, женщина не давала ему разрешения распоряжаться своим имуществом.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная, в крупном размере.

Уголовное дело рассмотрит суд.