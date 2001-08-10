Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2023
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08:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Самокатчик во Владивостоке сбил женщину и повредил ей позвоночник

Самокатчик во Владивостоке сбил женщину и повредил ей позвоночник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке в районе остановки "Первая речка" водитель самоката сбил пешехода, двигавшегося ему навстречу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на тротуаре. 26-летний водитель арендованного самоката двигался в направлении улицы Комсомольской, когда налетел на 54-летнюю женщину. В результате аварии она получила тяжелую травму позвоночника.

По факту ДТП проводится административное расследование.

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