Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 40-летнего местного жителя, у которого в период времени с 21 по 22 сентября мошенники похитили 700 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Заявитель, в социальной сети, на одном из каналов в общем чате обнаружил объявление об инвестициях в криптовалюте и в ходе переписки с неизвестным скачал приложение под названием интернет-кошелек.

Потерпевший пополнил свой виртуальный кошелек на вышеуказанную сумму, после чего менеджер перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.