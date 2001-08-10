Тихоокеанское
информационное агентство
26 Сентября 2023
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16:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Против сахалинца возбуждено уголовное дело за хранение пороха

Против сахалинца возбуждено уголовное дело за хранение пороха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 сентября 2023 года сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила оперативная информация о том, что местный житель 1968 года рождения может хранить дома взрывчатые вещества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки установлено, что указанный гражданин до момента обнаружения и изъятия полицейскими незаконно хранил металлическую банку, внутри которой содержится порошкообразное вещество темно-зелёного цвета. Согласно заключению эксперта, представленное вещество массой 119,1 грамма, содержащееся в металлической банке, является смесью двух промышленно изготовленных порохов - взрывчатых веществ метательного действия, а именно бездымного одноосновного пороха с пластинчатыми зёрнами и дымного пороха.

Ввиду наличия в действиях гражданина признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ в отношении мужчины органом предварительно следствия возбуждено уголовное дело.

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