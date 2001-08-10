За вылов кеты в заливе Анива сахалинец пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним, с причинением крупного ущерба) в отношении 40-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 20 сентября в период времени с 13.00 до 16.00 часов фигурант, находясь в акватории залива Анива, который является миграционным путем к местам нереста рыбы лососевых пород, умышленно, без надлежащего на то разрешения, используя запрещенные орудия лова - ставные сети, незаконно добыл (на момент задержания) 43 экземпляра рыбы кеты. Сумма ущерба, причиненная государству, составила 172 774 рублей.

Изъятые вещественные доказательства: орудия добычи и водно-биологический ресурс помещены на ответственное хранение.