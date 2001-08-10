Сахалинка согласилась сохранить свои сбережения и лишилась полумиллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило сообщение от 69-летней жительницы портового города. Женщина сообщила, что у нее путем обмана похитили 510 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Заявительнице поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником полиции и сообщил, что в банк обратилась женщина, данные которой полностью совпадают с заявительницей, и она хочет снять денежные средства с ее банковского счета. Для сохранности своих сбережений потерпевшая по указанию звонившего поехала в город Южно-Сахалинск и в салоне сотовой связи перевела деньги на продиктованный ей счёт.
Также в полицию обратилась 41-летняя жительница областного центра, которая продиктовала мошеннику код из смс-сообщения, чтобы обезопасить свои сбережения. После того, как она сообщила, аферист получил доступ к приложению и с ее кредитной карты пропали денежные средства в сумме 90 000 рублей.
Житель города Южно-Сахалинска 1960 года рождения обратился с заявлением в полицию о том, что сего учетной записи сервиса «Госуслуг» неизвестный запрашивал личную информацию: полученные меры социальной поддержки, справку 2-НДФЛ, электронную трудовую книжку, статус пенсионера, справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах.
Как оказалось, ранее потерпевшему поступил звонок, девушка представилась оператором сотовой связи и сообщила, что у заявителя заканчивается договор, и номер его будет отключен. Далее собеседница сообщила, что продлить договор можно при помощи сервиса «Госуслуг», для этого необходимо назвать поступивший в сообщении пароль, что заявитель и сделал.
Возбуждены уголовные дела.
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