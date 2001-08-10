Сахалинец нашел телефон с банковской картой и перевел себе деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября в ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило сообщение начальника пункта полиции с. Троицкое о том, что обратился 56-летний гражданин страны ближнего зарубежья с заявлением о хищении у него телефона и денежных средств с банковского счета в сумме более 17 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, заявитель, находясь в с. Новотроицкое, в районе кольцевого движения, во время остановки случайно оставил на капоте автомобиля свой сотовый телефон, в котором находилась банковская карта, после чего уехал.

Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который заметил на земле сотовый телефон, поднял его и стал изучать. Обнаружив банковскую карту и, несмотря на то, что на телефоне был установлен пароль, с помощью нехитрых манипуляций совершил перевод указанной суммы.

Похищенный телефон и банковская карта возвращены владельцу. Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину; по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.