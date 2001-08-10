Шестеро жителей Камчатки заработали 1,5 миллиона на подпольном казино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении двоих мужчин и четырёх девушек, организовавших игорный клуб в многоэтажке Петропавловска, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру региона.

Против компании возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, совершенные организованной группой, с извлечением дохода в крупном размере).

Игорный зал предприимчивые горожане оборудовали в одной из квартир по проспекту 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.

«Они установили 10 персональных компьютеров, подключенных к интернету с виртуальными азартными играми, осуществляли подбор клиентов, которые попадали в помещение в условиях конспирации, брали с них деньги за возможность осуществления запрещенной в регионе деятельности. Сумма преступного дохода составила не менее 1,5 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что трое человек из группы заключили с прокурором досудебные соглашения, в связи с чем их уголовные дела выделены в отдельное производство.

Дальнейшую судьбу обвиняемых определит суд.