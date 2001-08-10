На Курилах оштрафовали компанию, которая незаконно добыла 4,7 тонн гребешка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи обратилась в суд с исками к рыболовецкой коммерческой организации о взыскании вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Рассказали ТИА "Острова" в военной прокуратуре.

Поводом стали результаты проверок, установивших, что в 2020 году торговое предприятие без разрешительной документации, используя рыболовецкое судно, добыло около 21 тысячу экземпляров морского гребешка массой 4,7 тонн. Причиненный незаконными действиями ущерб превысил 7,2 млн рублей.

В 2022 году этим же предприятием под видом промыслового вылова иваси, скумбрии и кальмара незаконно добыто свыше семи тысяч особей наваги массой около 2,4 тонн, чем водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Южно-Курильский районный суд Сахалинской области признал исковые требования военного прокурора обоснованными и вынес решения о взыскании с ответчика сумм причиненного ущерба. Военная прокуратура гарнизона контролирует исполнение решений суда.

Помимо этого, за совершенные правонарушения компания привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства) в виде штрафов в размере 1 млн 936 тысяч рублей.