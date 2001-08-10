Тихоокеанское
информационное агентство
26 Сентября 2023
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09:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Курилах оштрафовали компанию, которая незаконно добыла 4,7 тонн гребешка

На Курилах оштрафовали компанию, которая незаконно добыла 4,7 тонн гребешка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи обратилась в суд с исками к рыболовецкой коммерческой организации о взыскании вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Рассказали ТИА "Острова" в военной прокуратуре.

Поводом стали результаты проверок, установивших, что в 2020 году торговое предприятие без разрешительной документации, используя рыболовецкое судно, добыло около 21 тысячу экземпляров морского гребешка массой 4,7 тонн. Причиненный незаконными действиями ущерб превысил 7,2 млн рублей.

В 2022 году этим же предприятием под видом промыслового вылова иваси, скумбрии и кальмара незаконно добыто свыше семи тысяч особей наваги массой около 2,4 тонн, чем водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Южно-Курильский районный суд Сахалинской области признал исковые требования военного прокурора обоснованными и вынес решения о взыскании с ответчика сумм причиненного ущерба. Военная прокуратура гарнизона контролирует исполнение решений суда.

Помимо этого, за совершенные правонарушения компания привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства) в виде штрафов в размере 1 млн 936 тысяч рублей.

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