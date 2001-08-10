Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2023
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В Углегорске полыхает котельная
08:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Углегорске полыхает котельная

В Углегорске полыхает котельная

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября в 05.24 (сах) диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании кровли котельной по адресу ул. Железнодорожная, д 1, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия огнеборцев горела крыша котельной на площади 500 кв. метров. Работают 24 человека и 6 единиц техники противопожарной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседние строения и место хранение угля отсутствует.

Причины возгорания будут устанавливаться после ликвидации возгорания.

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