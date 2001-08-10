Сахалинец попросил у подростка велосипед прокатиться и катался на нем 1,5 месяца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении раннее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого в двух преступлениях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 14 октября 2022 года обвиняемый находился во дворе дома № 239 по проспекту Мира в городе Южно-Сахалинске, где увидел несовершеннолетнего на детской площадке с велосипедом. Тогда он решил похитить его велосипед, обманув юношу. Обвиняемый под предлогом прокатится завладел двухколесным транспортным средством и похитил его, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму почти 30 000 рублей.
На протяжении 1,5 месяцев он передвигался на данном велосипеде, а когда узнал, что велосипед разыскивает владелец, испугавшись ответственности, примерно в конце ноября 2022 года решил подкинуть похищенный транспорт на тот же адрес.
Своими умышленными действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.
Он же, 26 июня 2023 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире своего знакомого, похитил два сотовых телефона при следующих обстоятельствах.
Обвиняемый встретил друга, который пригласил его к себе в гости. Позже пришли малознакомые ему мужчина и женщина. Они вместе стали распивать спиртные напитки на кухне. Вечером произошел конфликт, и хозяин квартиры с гостями вышли из помещения. В это время обвиняемый заметил два оставленных сотовых телефона, которые незаметно взял, после его покинул квартиру. На следующий день один из телефонов он сдал в ломбард за 700 рублей, а другой из-за трещин не приняли.
Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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