Два пьяных сахалинца пытались угнать автомобиль, а когда хозяйка вызвала полицию, не стали даже убегать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Преступление не было доведено до конца по независящим от этоих лиц обстоятельствам, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 13 июня фигурант совместно со знакомым находился во дворе дома по ул. Больничной г. Южно-Сахалинска, где на улице употребляли спиртные напитки. Когда начался дождь, приятель фигуранта предложил пройти в крытый грузовой автомобиль с кабиной, чтобы там распить оставшееся. Забравшись в кузов (кунг), они допили спиртное, после чего знакомый фигуранта предложил ему совершить угон данного автомобиля, на что он ответил согласием. Тем самым, они вступили в предварительный преступный сговор, распределив между собой роли.

Так, действуя совместно и согласованно, убедившись, что поблизости никого нет, фигурант, согласно заранее отведенной ему роли, разбил стекло на пассажирской двери, после чего открыл дверь и проник в кабину автомобиля, при этом открыв изнутри водительскую дверь для второго обвиняемого, в отношении которого выделено отдельное уголовное дело. Далее стал следить за окружающей обстановкой, чтобы в случае возникновения опасности предупредить товарища и успеть скрыться. Последний в этот момент сел на водительское место, при помощи найденного в кабине молотка разбил рулевую колонку и подручным предметом стал пытаться завести двигатель. Однако довести совместный преступный умысел до конца не смогли, так как были застигнуты на месте преступления владелицей. Женщина сообщила, что вызвала сотрудников полиции. Злоумышленники, ввиду того, что находились в состоянии алкогольного опьянения, убегать не стали. Прибывшие на место полицейские задержали данных граждан. Свою вину фигурант признает полностью, в содеянном раскаивается.

Уголовное дело рассмотрит суд.