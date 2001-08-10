На Сахалине задержали браконьера с тремя десятками кетин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Органом дознания Отдела МВД России по Поронайскому городскому округу в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением запрещенных орудий, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

10 сентября в дежурную часть от инспектора ГИБДД районного ОМВД поступило сообщение о том, что на берегу залива Терпения у устья реки Поронай был остановлен автомобиль под управлением указанного гражданина, который перевозил рыбу лососевых пород без документов, имеющих право на перевозку.

Установлено, что днем молодой человек, находясь в районе устья реки Поронай, не имея путевки на добычу (вылов) водных биоресурсов, произвел незаконный вылов рыбы - лососевых пород вида Кета в количестве 30 экземпляров. Действовал он с использованием запрещенного оружия лова (ставной лесковой сети). Ущерб составил более 120 000 рублей. Ущерб рассчитан согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.