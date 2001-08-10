Педофил во Владивостоке напал на школьницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке недалеко от школы №16 в районе Седанки на ученицу 3 класса напал неизвестный мужчина. Девочку схватили, когда она возвращалась с уроков домой через лесопарковую зону, сообщает "Приворье 24" со ссылкой на Amur Mash.

Нападавший утащил ребенка в кусты, стал душить, заставлял пить алкоголь и раздеваться. Крики о помощи услышала проходившая мимо девочка. Она вернулась в школу и позвала учителей, которым удалось задержать педофила.

Мужчину передали сотрудникам полиции. По информации агентства, травм у ребенка нет, но от полученного шока, она не может говорить.