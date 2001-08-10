Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2023
Сейчас 20:08
96,22|102,92|66,91
Горячую линию по вопросу выдачи разрешения на строительство проведут в Южно-Сахалинске
11:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье наши пропавшего семилетнего мальчика

В Приморье наши пропавшего семилетнего мальчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семилетний мальчик, проживающий в Хасанском районе, находился в гостях у родственников во Владивостоке. Утром 19 сентября 2023 года он ушел из дома и до утра 20 сентября его местонахождение было неизвестно.

Сегодня, 20 сентября, его поиски были завершены благодаря бдительности прохожего. Он заметил пропавшего на улице Светланской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Ранее прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту отсутствия по месту временного проживания несовершеннолетнего 2016 года рождения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?