В Приморье наши пропавшего семилетнего мальчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семилетний мальчик, проживающий в Хасанском районе, находился в гостях у родственников во Владивостоке. Утром 19 сентября 2023 года он ушел из дома и до утра 20 сентября его местонахождение было неизвестно.

Сегодня, 20 сентября, его поиски были завершены благодаря бдительности прохожего. Он заметил пропавшего на улице Светланской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Ранее прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту отсутствия по месту временного проживания несовершеннолетнего 2016 года рождения.