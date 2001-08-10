На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Поронайскому городскому округу стало известно, что 56-летний местный житель незаконно хранит в своей квартире запрещенные к обороту вещества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проведении осмотра жилища данные сведения подтвердились. На полу в комнате оперативниками была обнаружена масса сушившихся фрагментов растений со специфическим запахом. Проведенное исследование подтвердило, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана).

Предварительно установлено, что фигурант вырастил на своем балконе наркосодержащее растение рода "конопля". После он сорвал верхушки и сушил марихуану у себя в квартире на полу вплоть до изъятия сотрудниками полиции.

Общая масса изъятого составила 244,7 грамма, что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ -незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере. Ведется следствие.