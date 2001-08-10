Бизнесвумен на Сахалине обвиняют в скупке браконьерской красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской 40-летней предпринимательнице предъявили официальное обвинение в скупке красной икры у браконьеров, сообщает astv.ru, ссылаясь на областное управление МВД. Уголовное дело направляют в суд.

Установлено, что в сентябре 2022 года женщина приобрела по заниженной стоимости у одного гражданина икру, а у другого – кету. При этом она сознавала, всё это добыто браконьерами незаконно. Сахалинка намеревалась переработать продукты и выставить их на продажу в своей торговой точке.

В ходе обыска в доме предпринимательницы сотрудники полиции нашли 7 куботейнеров с красной икрой общим весом 77,7 килограмма и 36 экземпляров рыбы. Общая рыночная стоимость изъятых биоресурсов составила 398 тысяч 580 рублей.

Расследование дела по ч. 1 ст. 175 УК РФ (приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем) закончено. Возможное наказание – от штрафа в 40 тысяч рублей до исправительных работ на 2 года или лишения свободы на тот же срок.