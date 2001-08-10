Два сахалинца задержаны за покупку наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области задержаны двое граждан, подозреваемых в незаконном приобретении наркотических средств, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Предварительно установлено, что 29-летний житель областного центра и 23-летний житель Шахтерска, вступив в сговор, приобрели у неустановленного лица в теневом сегменте сети Интернет синтетический наркотик.

В дальнейшем фигуранты были задержаны сотрудниками полиции. При досмотре личных вещей одного из подозреваемых был обнаружен и изъят сверток с порошкообразной смесью и специфическим запахом. Как показала экспертиза, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,88 гр, что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере. Ведется следствие.